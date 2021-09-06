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16-летняя калужанка спела и подняла 16-килограммовую гирю в эфире «НТВ»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2021 16:03 0 589
16-летняя калужанка спела и подняла 16-килограммовую гирю в эфире «НТВ»

Еще одна представительница Калужской области покоряет зрителей федерального канала. Ранее мы рассказывали, что в следующий раунд шоу «Голос 60+» на «Первом канале» прошла Любовь Воробьева из Малоярославца. А на телеканале «НТВ» в проекте «Ты супер!» одной из победительниц первого выпуска стала 16-летняя Татьяна МАВРОДИ из Жукова.

Она не только исполнила песню «Гештальты» Ирины Дубцовой, но и продемонстрировала, как она может поднимать гирю в 16 килограммов.

Выступление калужанки понравилось всем членам жюри - Игорю Крутому, Диане Арбениной, Алексею Воробьеву и Ирине Дубцовой. Они даже пообещали Татьяне оплатить и снять клип.

Выступление Татьяны Мавроди - с 01:08:04.

В проекте «Ты супер!» участвуют талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях. В нынешнем сезон к ним также присоединились дети из семей, в которых воспитываются пять и более детей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2021 16:03 0 589
Тэги: общество культура видео
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