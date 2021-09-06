В Калуге за неделю родились 90 детей

В Калуге за неделю, с 30 августа по 4 сентября, родились 90 детей. Среди них 43 девочки и 47 мальчиков. Среди новорожденных была одна двойня, сообщили в понедельник, 6 сентября, в городском управлении ЗАГС.

Вес самого маленького ребенка составил 1950 граммов, самого большого - 4660 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, самой старшей - 43 года. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 52.

В нашем городе появились Назар, Лада, Святослав, Элина, Феликс, Вениамин и Аглая.

За это же время заключила брак 81 пара молодоженов. Самой молодой невесте исполнилось 20 лет, а самой старшей - 63 года. Самому молодому жениху - 20 лет, а самому старшему - 46.