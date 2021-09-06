В Калуге жесткое ДТП на перекрестке попало на видео

В ночь на понедельник, 6 сентября, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге. Эта авария попала на запись камеры наблюдения системы «Безопасный город».

В момент аварии, которая произошла около 4 часов, светофоры работали в желтом мигающем режиме.

По предварительным данным, водитель белого кроссовера двигался по улице Суворова, выехал на перекресток и не пропустил автомобиль такси, ехавший со стороны вокзала Калуга-1.

От удара такси отбросило на леерное ограждение, и машина повисла на столбе.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.