В Калуге отключили ночную подсветку Дворца спорта после жалоб местных жителей

В Калуге яркую подсветку дворца спорта будут включать только по праздникам. На фонари жаловались местные жители, рассказал нам заместитель директора Дворца спорта Сергей БАРЫШЕВ.

По его словам, освещение территории со стороны улиц Баррикад и Веры Андриановой на ночь включать не будут.

Жалобы поступали и в сам Дворец, и в соцсетях на страницах губернатора.

- Приглушать освещение сейчас технически, без больших финансовых вложений, невозможно, - пояснил Сергей Барышев. – Поэтому сегодня мы приняли решение не включать фонари со стороны улиц Баррикад и Веры Андриановой.

Много жалоб поступает от жителей именно этих домов. Освещение Дворца спорта теперь полностью будет работать только по праздникам.