В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 2 сентября, подтвердили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 206, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 41 658 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались жители Калуги 81, 82, 83 и 88 лет, а также 81-летний пациент из Обнинска. В списке жертв эпидемии теперь 598 калужан.

На лечении остаются 2950 человек.

В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 758 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 215 (-4),

Боровский район – 158 (-3),

Малоярославецкий район – 132 (-5),

Кировский район – 109 (-4),

Козельский район – 108 (-4),

Дзержинский район – 106 (-3),

Жуковский район – 92 (-2),

Людиновский район – 91 (-1),

Сухиничский район – 87 (-4),

Медынский район – 86 (-4),

Думиничский район – 83 (-3),

Тарусский район – 80 (-2),

Юхновский район – 75 (-1),

Бабынинский район – 73 (-1),

Ферзиковский район - 72 (-1),

Хвастовичский район – 71 (0),

Перемышльский район – 70 (0),

Спас-Деменский район – 68 (0),

Жиздринский район – 65 (0),

Мещовский район – 63 (0),

Мосальский район - 62 (0),

Куйбышевский район – 60 (0),

Барятинский район – 58 (-1),

Ульяновский район – 55 (0),

Износковский район – 53 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 сентября 2021 года.

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