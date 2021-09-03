В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 2 сентября, подтвердили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 206, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 41 658 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались жители Калуги 81, 82, 83 и 88 лет, а также 81-летний пациент из Обнинска. В списке жертв эпидемии теперь 598 калужан.
На лечении остаются 2950 человек.
В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 758 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 215 (-4),
- Боровский район – 158 (-3),
- Малоярославецкий район – 132 (-5),
- Кировский район – 109 (-4),
- Козельский район – 108 (-4),
- Дзержинский район – 106 (-3),
- Жуковский район – 92 (-2),
- Людиновский район – 91 (-1),
- Сухиничский район – 87 (-4),
- Медынский район – 86 (-4),
- Думиничский район – 83 (-3),
- Тарусский район – 80 (-2),
- Юхновский район – 75 (-1),
- Бабынинский район – 73 (-1),
- Ферзиковский район - 72 (-1),
- Хвастовичский район – 71 (0),
- Перемышльский район – 70 (0),
- Спас-Деменский район – 68 (0),
- Жиздринский район – 65 (0),
- Мещовский район – 63 (0),
- Мосальский район - 62 (0),
- Куйбышевский район – 60 (0),
- Барятинский район – 58 (-1),
- Ульяновский район – 55 (0),
- Износковский район – 53 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 сентября 2021 года.
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