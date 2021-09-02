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В Калужской области сразу пять человек скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 11:31 0 909
В Калужской области сразу пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 598, сообщили в четверг, 2 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 110 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 206.

Выздоровели от коронавируса 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 41 658 калужан.

На лечении остаются 2950 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, 280 тысяч калужан.

По всей России выявлены за сутки 18 9858 случаев коронавируса. За весь период - 6 956 318. Выписаны за сутки – 18 669, за весь период – 6 218 048. За последние сутки умерли 798 человек, за все время – 184 812.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 11:31 0 909
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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