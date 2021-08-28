В 21 районе Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 27 августа, подтвердили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 535, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 883 калужанина.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 88 и 84 лет, пациент из Тарусского района 94 лет и 72-летний житель Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 574 калужанина.
На лечении остаются 3078 человек.
В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 753 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 229 (+2),
- Боровский район – 172 (+2),
- Малоярославецкий район – 141 (+1),
- Кировский район – 118 (+1),
- Козельский район – 115 (+1),
- Дзержинский район – 112 (+1),
- Жуковский район – 99 (+1),
- Людиновский район – 97 (-1),
- Сухиничский район – 96 (-1),
- Медынский район – 91 (+1),
- Думиничский район – 86 (+1),
- Тарусский район – 81 (+1),
- Юхновский район – 78 (+1),
- Бабынинский район – 77 (+2),
- Ферзиковский район - 75 (+1),
- Хвастовичский район – 75 (+1),
- Перемышльский район – 73 (+1),
- Спас-Деменский район – 70 (+1),
- Жиздринский район – 68 (+1),
- Мещовский район – 66 (0),
- Мосальский район - 65 (+1),
- Куйбышевский район – 64 (+1),
- Барятинский район – 63 (+2),
- Ульяновский район – 58 (-1),
- Износковский район – 56 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 августа 2021 года.
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