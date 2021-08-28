В 21 районе Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 27 августа, подтвердили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 535, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 883 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 88 и 84 лет, пациент из Тарусского района 94 лет и 72-летний житель Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 574 калужанина.

На лечении остаются 3078 человек.

В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 753 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 229 (+2),

Боровский район – 172 (+2),

Малоярославецкий район – 141 (+1),

Кировский район – 118 (+1),

Козельский район – 115 (+1),

Дзержинский район – 112 (+1),

Жуковский район – 99 (+1),

Людиновский район – 97 (-1),

Сухиничский район – 96 (-1),

Медынский район – 91 (+1),

Думиничский район – 86 (+1),

Тарусский район – 81 (+1),

Юхновский район – 78 (+1),

Бабынинский район – 77 (+2),

Ферзиковский район - 75 (+1),

Хвастовичский район – 75 (+1),

Перемышльский район – 73 (+1),

Спас-Деменский район – 70 (+1),

Жиздринский район – 68 (+1),

Мещовский район – 66 (0),

Мосальский район - 65 (+1),

Куйбышевский район – 64 (+1),

Барятинский район – 63 (+2),

Ульяновский район – 58 (-1),

Износковский район – 56 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 августа 2021 года.

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