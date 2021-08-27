В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 574, сообщили в пятницу, 27 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 102 калужанина.
Выявлены 112 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 535.
Выздоровели от коронавируса 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 883 калужанина.
На лечении остаются 3078 человек.
Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.
По всей России выявлена за сутки 19 509 случаев коронавируса. За весь период - 6 844 049. Выписаны за сутки – 19 217, за весь период – 6 112 035. За последние сутки умерли 798 человек, за все время – 180 041.
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