В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 574, сообщили в пятницу, 27 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 102 калужанина.

Выявлены 112 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 535.

Выздоровели от коронавируса 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 883 калужанина.

На лечении остаются 3078 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.

По всей России выявлена за сутки 19 509 случаев коронавируса. За весь период - 6 844 049. Выписаны за сутки – 19 217, за весь период – 6 112 035. За последние сутки умерли 798 человек, за все время – 180 041.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.