В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 26 августа, подтвердили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 423, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 799 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 88 и 74 лет, пациент из Мещовского района 74 лет и 83-летний житель Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 570 калужан.

На лечении остаются 3054 человека.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 749 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 227 (+3),

Боровский район – 170 (+1),

Малоярославецкий район – 140 (+1),

Кировский район – 117 (+1),

Козельский район – 114 (+1),

Дзержинский район – 111 (+1),

Жуковский район – 98 (+1),

Людиновский район – 98 (+1),

Сухиничский район – 97 (+1),

Медынский район – 90 (+1),

Думиничский район – 85 (+1),

Тарусский район – 80 (+1),

Юхновский район – 77 (+1),

Бабынинский район – 75 (+1),

Ферзиковский район - 74 (0),

Хвастовичский район – 74 (+1),

Перемышльский район – 72 (+1),

Спас-Деменский район – 69 (+1),

Жиздринский район – 67 (+1),

Мещовский район – 66 (+1),

Мосальский район - 64 (+1),

Куйбышевский район – 63 (+1),

Барятинский район – 61 (+1),

Ульяновский район – 59 (+1),

Износковский район – 57 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 августа 2021 года.

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