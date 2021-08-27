В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 26 августа, подтвердили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 423, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 799 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 88 и 74 лет, пациент из Мещовского района 74 лет и 83-летний житель Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 570 калужан.
На лечении остаются 3054 человека.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 749 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 227 (+3),
- Боровский район – 170 (+1),
- Малоярославецкий район – 140 (+1),
- Кировский район – 117 (+1),
- Козельский район – 114 (+1),
- Дзержинский район – 111 (+1),
- Жуковский район – 98 (+1),
- Людиновский район – 98 (+1),
- Сухиничский район – 97 (+1),
- Медынский район – 90 (+1),
- Думиничский район – 85 (+1),
- Тарусский район – 80 (+1),
- Юхновский район – 77 (+1),
- Бабынинский район – 75 (+1),
- Ферзиковский район - 74 (0),
- Хвастовичский район – 74 (+1),
- Перемышльский район – 72 (+1),
- Спас-Деменский район – 69 (+1),
- Жиздринский район – 67 (+1),
- Мещовский район – 66 (+1),
- Мосальский район - 64 (+1),
- Куйбышевский район – 63 (+1),
- Барятинский район – 61 (+1),
- Ульяновский район – 59 (+1),
- Износковский район – 57 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 августа 2021 года.
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