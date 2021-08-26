В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 25 августа, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 304, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 718 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 66 лет, житель Обнинска 93 лет, 81-летний пациент из Перемышльского района и 61-летний человек из Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 566 калужан.

На лечении остаются 3020 человек.

В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 741 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 224 (-2),

Боровский район – 169 (+1),

Малоярославецкий район – 139 (+2),

Кировский район – 116 (+2),

Козельский район – 113 (+1),

Дзержинский район – 110 (+1),

Жуковский район – 97 (-1),

Людиновский район – 97 (+1),

Сухиничский район – 96 (0),

Медынский район – 89 (+1),

Думиничский район – 84 (+2),

Тарусский район – 79 (+2),

Юхновский район – 76 (+1),

Бабынинский район – 74 (+1),

Ферзиковский район - 73 (+1),

Хвастовичский район – 73 (+1),

Перемышльский район – 71 (+1),

Спас-Деменский район – 68 (+1),

Жиздринский район – 66 (+1),

Мещовский район – 65 (+1),

Мосальский район - 63 (+1),

Куйбышевский район – 62 (+1),

Барятинский район – 60 (+1),

Ульяновский район – 58 (+1),

Износковский район – 56 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 августа 2021 года.

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