В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 25 августа, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 304, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 718 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 66 лет, житель Обнинска 93 лет, 81-летний пациент из Перемышльского района и 61-летний человек из Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 566 калужан.
На лечении остаются 3020 человек.
В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 741 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 224 (-2),
- Боровский район – 169 (+1),
- Малоярославецкий район – 139 (+2),
- Кировский район – 116 (+2),
- Козельский район – 113 (+1),
- Дзержинский район – 110 (+1),
- Жуковский район – 97 (-1),
- Людиновский район – 97 (+1),
- Сухиничский район – 96 (0),
- Медынский район – 89 (+1),
- Думиничский район – 84 (+2),
- Тарусский район – 79 (+2),
- Юхновский район – 76 (+1),
- Бабынинский район – 74 (+1),
- Ферзиковский район - 73 (+1),
- Хвастовичский район – 73 (+1),
- Перемышльский район – 71 (+1),
- Спас-Деменский район – 68 (+1),
- Жиздринский район – 66 (+1),
- Мещовский район – 65 (+1),
- Мосальский район - 63 (+1),
- Куйбышевский район – 62 (+1),
- Барятинский район – 60 (+1),
- Ульяновский район – 58 (+1),
- Износковский район – 56 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 августа 2021 года.
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