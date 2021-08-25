Пять человек скончались от коронавируса в Калужской области за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 566, сообщили в среду, 25 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 94 калужанина.
Выявлены 120 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 304.
Выздоровели от коронавируса 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 718 калужан.
На лечении остается 3020 человек.
Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.
По всей России выявлена за сутки 19 536 случаев коронавируса. За весь период - 6 804 910. Выписан за сутки – 19 654, за весь период – 6 073 157. За последние сутки умерли 809 человек, за все время – 178 423.
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