В 22 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 23 августа, подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 066, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 529 калужан.
Подтверждены три новые смерти. Скончались 64-летний житель Калуги, 72-летний пациент из Обнинска и 77-летний житель Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 557 калужан.
На лечении остаются 2980 человек.
В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 730 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 225 (0),
- Боровский район – 167 (+1),
- Малоярославецкий район – 139 (+1),
- Кировский район – 116 (+1),
- Козельский район – 113 (+1),
- Дзержинский район – 110 (+1),
- Жуковский район – 97 (-2),
- Людиновский район – 97 (-1),
- Сухиничский район – 95 (-2),
- Медынский район – 89 (+1),
- Думиничский район – 81 (+1),
- Тарусский район – 76 (+1),
- Юхновский район – 76 (+1),
- Бабынинский район – 74 (+1),
- Ферзиковский район - 73 (+1),
- Хвастовичский район – 71 (+1),
- Перемышльский район – 69 (+1),
- Спас-Деменский район – 66 (+1),
- Жиздринский район – 64 (+1),
- Мещовский район – 63 (+1),
- Мосальский район - 61 (+1),
- Куйбышевский район – 60 (+2),
- Барятинский район – 58 (+1),
- Ульяновский район – 56 (+1),
- Износковский район – 54 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 августа 2021 года.
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