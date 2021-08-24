В 22 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 23 августа, подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 066, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 529 калужан.

Подтверждены три новые смерти. Скончались 64-летний житель Калуги, 72-летний пациент из Обнинска и 77-летний житель Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 557 калужан.

На лечении остаются 2980 человек.

В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 730 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 225 (0),

Боровский район – 167 (+1),

Малоярославецкий район – 139 (+1),

Кировский район – 116 (+1),

Козельский район – 113 (+1),

Дзержинский район – 110 (+1),

Жуковский район – 97 (-2),

Людиновский район – 97 (-1),

Сухиничский район – 95 (-2),

Медынский район – 89 (+1),

Думиничский район – 81 (+1),

Тарусский район – 76 (+1),

Юхновский район – 76 (+1),

Бабынинский район – 74 (+1),

Ферзиковский район - 73 (+1),

Хвастовичский район – 71 (+1),

Перемышльский район – 69 (+1),

Спас-Деменский район – 66 (+1),

Жиздринский район – 64 (+1),

Мещовский район – 63 (+1),

Мосальский район - 61 (+1),

Куйбышевский район – 60 (+2),

Барятинский район – 58 (+1),

Ульяновский район – 56 (+1),

Износковский район – 54 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.