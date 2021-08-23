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Три жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.08.2021 11:47 8 1079
Три жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 557, сообщили в понедельник, 23 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 85 калужан.

Выявлены 115 новых случаев заражения ковидом. Это наименьший показатель за последние полтора месяца. Общее количество заболевших выросло до 44 066.

Выздоровели от коронавируса 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 529 калужан.

На лечении остается 2980 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.

По всей России выявлена за сутки 19 454 случая коронавируса. За весь период - 6 766 541. Выписан за сутки – 15 401, за весь период – 6 034 867. За последние сутки умерли 776 человек, за все время – 176 820.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.08.2021 11:47 8 1079
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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