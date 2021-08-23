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В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.08.2021 08:51 1 999
В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 22 августа, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 951, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 437 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 71 и 72 лет, 66-летний пациент из Обнинска, 84-летний - из Юхновского района и 72-летний - из Куйбышевского района. В списке жертв эпидемии теперь 554 калужанина.

На лечении остаются 2960 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 727 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 225 (+2),
  • Боровский район – 166 (+1),
  • Малоярославецкий район – 138 (+1),
  • Кировский район – 115 (+2),
  • Козельский район – 112 (+2),
  • Дзержинский район – 109 (+1),
  • Жуковский район – 99 (+2),
  • Людиновский район – 98 (+1),
  • Сухиничский район – 97 (+1),
  • Медынский район – 88 (+2),
  • Думиничский район – 80 (+1),
  • Тарусский район – 75 (0),
  • Юхновский район – 75 (+1),
  • Бабынинский район – 73 (0),
  • Ферзиковский район - 72 (+1),
  • Хвастовичский район – 70 (+1),
  • Перемышльский район – 68 (+1),
  • Спас-Деменский район – 65 (+1),
  • Жиздринский район – 63 (+1),
  • Мещовский район – 62 (+1),
  • Мосальский район - 60 (+1),
  • Куйбышевский район – 58 (+1),
  • Барятинский район – 57 (+1),
  • Ульяновский район – 55 (+1),
  • Износковский район – 53 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 августа 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.08.2021 08:51 1 999
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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