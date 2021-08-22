В Калужской области сразу пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 554, сообщили в воскресенье, 22 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 82 калужанина.

Выявлены 120 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 951.

Выздоровели от коронавируса 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 437 калужанина.

На лечении остается 2960 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлена за сутки 20 564 случая коронавируса. За весь период - 6 747 087. Выписаны за сутки – 15 414, за весь период – 6 019 466. За последние сутки умерли 762 человека, за все время – 176 044.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.