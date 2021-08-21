В 19 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в пчтницу, 20 августа, подтвердили 119 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 710, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 87 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 265 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Все жертвы - из Калуги. Им было 89, 84, 72 и 65 лет. В списке жертв эпидемии 545 калужан.
На лечении остаются 2900 человек.
В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 719 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 221 (+2),
- Боровский район – 164 (+2),
- Малоярославецкий район – 134 (+2),
- Кировский район – 113 (+2),
- Козельский район – 109 (+1),
- Дзержинский район – 107 (+2),
- Жуковский район – 99 (+1),
- Людиновский район – 98 (+2),
- Сухиничский район – 97 (+4),
- Медынский район – 82 (+1),
- Думиничский район – 78 (+1),
- Тарусский район – 74 (+1),
- Юхновский район – 73 (+1),
- Бабынинский район – 72 (+1),
- Ферзиковский район - 70 (0),
- Хвастовичский район – 68 (+2),
- Перемышльский район – 65 (+1),
- Спас-Деменский район – 63 (+1),
- Жиздринский район – 61 (+1),
- Мещовский район – 60 (0),
- Мосальский район - 58 (0),
- Куйбышевский район – 56 (-1),
- Барятинский район – 55 (0),
- Ульяновский район – 53 (-2),
- Износковский район – 51 (-3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 августа 2021 года.
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