В 19 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в пчтницу, 20 августа, подтвердили 119 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 710, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 87 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 265 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Все жертвы - из Калуги. Им было 89, 84, 72 и 65 лет. В списке жертв эпидемии 545 калужан.

На лечении остаются 2900 человек.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 719 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 221 (+2),

Боровский район – 164 (+2),

Малоярославецкий район – 134 (+2),

Кировский район – 113 (+2),

Козельский район – 109 (+1),

Дзержинский район – 107 (+2),

Жуковский район – 99 (+1),

Людиновский район – 98 (+2),

Сухиничский район – 97 (+4),

Медынский район – 82 (+1),

Думиничский район – 78 (+1),

Тарусский район – 74 (+1),

Юхновский район – 73 (+1),

Бабынинский район – 72 (+1),

Ферзиковский район - 70 (0),

Хвастовичский район – 68 (+2),

Перемышльский район – 65 (+1),

Спас-Деменский район – 63 (+1),

Жиздринский район – 61 (+1),

Мещовский район – 60 (0),

Мосальский район - 58 (0),

Куйбышевский район – 56 (-1),

Барятинский район – 55 (0),

Ульяновский район – 53 (-2),

Износковский район – 51 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 августа 2021 года.

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