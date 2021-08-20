В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 545, сообщили в пятницу, 20 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 73 калужанина.
Выявлены 119 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 710.
Выздоровел от коронавируса 87 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 265 калужан.
На лечении остается 2900 человек.
Привиты - 243 тысячи калужан.
По всей России выявлены за сутки 20 992 случая коронавируса. За весь период - 6 705 523. Выписан за сутки – 20 351, за весь период – 5 983 405. За последние сутки умерли 785 человек, за все время – 174 485.
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