В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 545, сообщили в пятницу, 20 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 73 калужанина.

Выявлены 119 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 710.

Выздоровел от коронавируса 87 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 265 калужан.

На лечении остается 2900 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 20 992 случая коронавируса. За весь период - 6 705 523. Выписан за сутки – 20 351, за весь период – 5 983 405. За последние сутки умерли 785 человек, за все время – 174 485.

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