Главные новости в Калужской области 18 августа: Калугу заселяют богомолы

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 18 августа.

Потеплело

Из-за высокой температуры воздуха в Калуге расплодились богомолы. Этих насекомых из южных широт уже встречают и в центре города, и в бору. Сегодня областное министерство природных ресурсов и экологии рассказало, в чем причины.

Мурализация

Два новых мурала появились на улице Ленина в Калуге. Их создали специально ко дню города.

Загрязнили

Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Ферзиковском районе Калужской области. Местные жители бьют тревогу и говорят, что скоро этот мазут может оказаться в Оке.

Погуляем

Опубликована подробная афиша празднования 650-летия Калуги на этой неделе. Там и театры, и Крид, и фейерверк. Центральные улицы будут перекрыты.

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