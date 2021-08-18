Главные новости в Калужской области 18 августа: Калугу заселяют богомолы
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 18 августа.
Потеплело
Из-за высокой температуры воздуха в Калуге расплодились богомолы. Этих насекомых из южных широт уже встречают и в центре города, и в бору. Сегодня областное министерство природных ресурсов и экологии рассказало, в чем причины.
Мурализация
Два новых мурала появились на улице Ленина в Калуге. Их создали специально ко дню города.
Загрязнили
Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Ферзиковском районе Калужской области. Местные жители бьют тревогу и говорят, что скоро этот мазут может оказаться в Оке.
Погуляем
Опубликована подробная афиша празднования 650-летия Калуги на этой неделе. Там и театры, и Крид, и фейерверк. Центральные улицы будут перекрыты.
О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!