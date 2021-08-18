В Калуге расплодились богомолы

Жители Калуги все чаще начали встречать на улицах богомолов. Это насекомое из южных широт видели и в центре города, и в бору. А заместитель начальника отдела охраны и защиты леса министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Всеволод Хохлов заснял богомола, который залетел в открытое окно.

- Изменения климата сказываются и на животном мире, - прокомментировали 18 августа ситуацию в региональном Минприроды. - Теплая зима и аномально жаркое лето поспособствовали расселению этого вида в более северных субъектах, богомолы также замечены и в Московской области.