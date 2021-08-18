Опубликована подробная афиша празднования 650-летия Калуги на 18-22 августа
На этой неделе в Калуге продолжится празднование 650-летия города. Подробную афишу в среду, 18 августа, опубликовала городская управа.
В городском парке культуры и отдыха 18 августа состоится праздник «Калуга урожайная».
В пятницу, 20 августа, в Гостином дворе пройдет церемония открытия фестиваля уличных театров «Без кулис». Его подробную афишу смотрите здесь.
В субботу, 21 августа, в городском парке культуры и отдыха в Калуге пройдет фестиваль интерактивных развлечений.
Весь день будет гулять в субботу и Театральная площадь. Там выступят различные городские коллективы.
А вечером 21 августа на Старом Торге состоится концерт Jazzatov Giga Band, а затем – выступление ди-джея Кати Гусевой.
Днем в воскресенье, 22 августа, праздник продолжится на Театральной улице, Театральной площади и в городском парке культуры и отдыха.
Вечером в воскресенье различные мероприятия пройдут сразу на трех площадках. На Театральной площади споет ВИА «Совок», на Старом Торге – Егор Крид, а на набережной Яченского водохранилища будет закрываться фестиваль уличных театров.
Праздничный салют прогремит 22 августа в 22:00 на Старом Торге.
Вход на все мероприятия свободный. Калужан при этом просят носить маски в местах скопления людей.
UPD. Какие улицы перекроют в Калуге 21 и 22 августа.
Афиша праздничных мероприятий в Калуге на 18-22 августа:
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