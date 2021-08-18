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В Калуге 13 улиц перекроют 21 и 22 августа из-за праздничных мероприятий

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.08.2021 10:58 2 397
В Калуге 13 улиц перекроют 21 и 22 августа из-за праздничных мероприятий

Ранее мы подробно рассказывали, какие праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги пройдут в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа. В связи с гуляниями в городе на время будет запрещено движение по 13 улицам.

Публикуем полный график перекрытий, утвержденный постановлением городского головы.

Перекрытие улиц в Калуге 21 и 22 августа 2021 года

С 10:00 до 22:00:

  • Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова).

С 17:00 до 23:00:

  • на пл. Старый Торг;
  • по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);
  • по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);
  • по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.08.2021 10:58 2 397
Тэги: авто праздники 650-летие калуги
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