В Калуге 13 улиц перекроют 21 и 22 августа из-за праздничных мероприятий

Ранее мы подробно рассказывали, какие праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги пройдут в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа. В связи с гуляниями в городе на время будет запрещено движение по 13 улицам.

Публикуем полный график перекрытий, утвержденный постановлением городского головы.

Перекрытие улиц в Калуге 21 и 22 августа 2021 года

С 10:00 до 22:00:

Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова).

С 17:00 до 23:00: