В Калужской области загрязнили почву мазутом

Видео местного жителя с места разлива нефтепродуктов (осторожно, там присутствуют мертвые птицы).

В Калужской области зафиксировано загрязнение почвы нефтепродуктами в Ферзиковском районе. В среду, 18 августа, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о загрязнении почвы мазутом, - пояснили в Минприроды. - В результате которого окружающей среде нанесен вред: загрязнение почвы, гибель объектов животного мира. К сожалению, данный факт подтвердился: в начале августа на место происшествия выезжали сотрудники МВД, прокуратуры, Росприроднадзора и регионального Минприроды. Был произведен отбор проб.

По факту загрязнения почвы мазутом возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».

В эфире «Ника ТВ» жители Ферзиковского района рассказали, что в овраге были захоронены бочки с мазутом. Сейчас он начал растекаться по земле. Нефтепродукты попадают в водоемы. В дальнейшем они могут попасть в реку Мышегу, а дальше – в Оку. По предварительным оценкам, речь идет о загрязнении почвы 100 тоннами мазута.