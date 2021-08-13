Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 12 августа, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 724, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 637 калужан.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались три человека из Калуги 88, 73 и 69 лет, а также 81-летний пациент из Боровского района. Всего в списке жертв 521 калужанин.
На лечении остаются 2566 человек.
В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 656 (+14 к предыдущему дню),
- Обнинск – 196 (+3),
- Боровский район – 145 (+1),
- Малоярославецкий район – 119 (+2),
- Кировский район – 98 (+1),
- Козельский район – 97 (+1),
- Дзержинский район – 96 (+1),
- Жуковский район – 95 (+1),
- Людиновский район – 88 (+3),
- Сухиничский район – 81 (+2),
- Медынский район – 71 (+2),
- Думиничский район – 66 (+2),
- Тарусский район – 64 (+1),
- Юхновский район – 62 (+3),
- Бабынинский район – 59 (+1),
- Ферзиковский район - 58 (+1),
- Хвастовичский район – 57 (+1),
- Перемышльский район – 56 (+2),
- Спас-Деменский район – 55 (+1),
- Жиздринский район – 54 (+1),
- Мещовский район – 53 (+1),
- Мосальский район - 52 (+1),
- Куйбышевский район – 50 (+1),
- Барятинский район – 49 (+1),
- Ульяновский район – 45 (+1),
- Износковский район – 44 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 августа 2021 года.
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