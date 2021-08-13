Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 12 августа, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 724, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 637 калужан.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались три человека из Калуги 88, 73 и 69 лет, а также 81-летний пациент из Боровского района. Всего в списке жертв 521 калужанин.

На лечении остаются 2566 человек.

В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 656 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 196 (+3),

Боровский район – 145 (+1),

Малоярославецкий район – 119 (+2),

Кировский район – 98 (+1),

Козельский район – 97 (+1),

Дзержинский район – 96 (+1),

Жуковский район – 95 (+1),

Людиновский район – 88 (+3),

Сухиничский район – 81 (+2),

Медынский район – 71 (+2),

Думиничский район – 66 (+2),

Тарусский район – 64 (+1),

Юхновский район – 62 (+3),

Бабынинский район – 59 (+1),

Ферзиковский район - 58 (+1),

Хвастовичский район – 57 (+1),

Перемышльский район – 56 (+2),

Спас-Деменский район – 55 (+1),

Жиздринский район – 54 (+1),

Мещовский район – 53 (+1),

Мосальский район - 52 (+1),

Куйбышевский район – 50 (+1),

Барятинский район – 49 (+1),

Ульяновский район – 45 (+1),

Износковский район – 44 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 августа 2021 года.

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