В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 521, сообщили в четверг, 12 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 49 калужан.
Выявлены 130 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 724.
Выздоровели от коронавируса 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 637 калужан.
На лечении остается 2561 человек.
Привиты - 243 тысячи калужан.
По всей России выявлены за сутки 21 932 случая коронавируса. За весь период - 6 534 791. Выписаны за сутки – 20 195, за весь период – 5 828 972. За последние сутки умерли 808 человек, за все время – 168 049.
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