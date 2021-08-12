В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 521, сообщили в четверг, 12 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 49 калужан.

Выявлены 130 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 724.

Выздоровели от коронавируса 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 637 калужан.

На лечении остается 2561 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 21 932 случая коронавируса. За весь период - 6 534 791. Выписаны за сутки – 20 195, за весь период – 5 828 972. За последние сутки умерли 808 человек, за все время – 168 049.

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