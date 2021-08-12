В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 11 августа, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 594, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 562 калужанина.

Умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались три человека из Калуги 84, 81 и 63 лет, пациент из Обнинска 87 лет, а также 83-летний житель Жуковского района. Всего в списке жертв 517 калужан.

На лечении остаются 2515 человек.

В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 642 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 193 (-2),

Боровский район – 144 (+2),

Малоярославецкий район – 117 (+2),

Кировский район – 97 (-2),

Козельский район – 96 (+1),

Дзержинский район – 95 (-1),

Жуковский район – 94 (+1),

Людиновский район – 85 (+5),

Сухиничский район – 79 (+3),

Медынский район – 69 (+3),

Думиничский район – 64 (+1),

Тарусский район – 63 (+3),

Юхновский район – 59 (+1),

Бабынинский район – 58 (+1),

Ферзиковский район - 57 (+2),

Хвастовичский район – 56 (+2),

Перемышльский район – 54 (+1),

Спас-Деменский район – 54 (+1),

Жиздринский район – 53 (+1),

Мещовский район – 52 (+1),

Мосальский район - 51 (+1),

Куйбышевский район – 49 (+1),

Барятинский район – 48 (+1),

Ульяновский район – 44 (+1),

Износковский район – 42 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 августа 2021 года.

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