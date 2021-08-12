В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 11 августа, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 594, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 562 калужанина.
Умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались три человека из Калуги 84, 81 и 63 лет, пациент из Обнинска 87 лет, а также 83-летний житель Жуковского района. Всего в списке жертв 517 калужан.
На лечении остаются 2515 человек.
В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 642 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 193 (-2),
- Боровский район – 144 (+2),
- Малоярославецкий район – 117 (+2),
- Кировский район – 97 (-2),
- Козельский район – 96 (+1),
- Дзержинский район – 95 (-1),
- Жуковский район – 94 (+1),
- Людиновский район – 85 (+5),
- Сухиничский район – 79 (+3),
- Медынский район – 69 (+3),
- Думиничский район – 64 (+1),
- Тарусский район – 63 (+3),
- Юхновский район – 59 (+1),
- Бабынинский район – 58 (+1),
- Ферзиковский район - 57 (+2),
- Хвастовичский район – 56 (+2),
- Перемышльский район – 54 (+1),
- Спас-Деменский район – 54 (+1),
- Жиздринский район – 53 (+1),
- Мещовский район – 52 (+1),
- Мосальский район - 51 (+1),
- Куйбышевский район – 49 (+1),
- Барятинский район – 48 (+1),
- Ульяновский район – 44 (+1),
- Износковский район – 42 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 августа 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!