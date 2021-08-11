В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 517, сообщили в среду, 11 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 45 калужан.

Выявлен 131 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 594.

Выздоровели от коронавируса 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 562 калужанина.

На лечении остаются 2515 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлен за сутки 21 571 случай коронавируса. За весь период - 6 512 859. Выписаны за сутки – 20 067, за весь период – 5 808 777. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 167 241.

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