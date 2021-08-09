В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 8 августа, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 209, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 288 калужан.
Умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались 63-летний пациент из Калуги, 87-летний житель Боровского района, 40-летний житель Людиновского района, 69-летний человек из Малоярославецкого района и 76-летний пациент из Козельского района. Всего в списке жертв 506 калужан.
На лечении остаются 2415 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 627 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 191 (+1),
- Боровский район – 140 (+1),
- Малоярославецкий район – 112 (+2),
- Кировский район – 99 (0),
- Дзержинский район – 98 (+1),
- Козельский район – 93 (+2),
- Жуковский район – 90 (+1),
- Людиновский район – 76 (+2),
- Сухиничский район – 73 (+2),
- Медынский район – 63 (+1),
- Думиничский район – 60 (+1),
- Тарусский район – 57 (+1),
- Юхновский район – 56 (+1),
- Бабынинский район – 55 (+1),
- Ферзиковский район - 54 (0),
- Хвастовичский район – 53 (+1),
- Перемышльский район – 52 (+1),
- Спас-Деменский район – 51 (+1),
- Жиздринский район – 50 (+1),
- Мещовский район – 49 (+1),
- Мосальский район - 48 (+1),
- Куйбышевский район – 45 (+1),
- Барятинский район – 44 (+1),
- Ульяновский район – 40 (+1),
- Износковский район – 39 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 августа 2021 года.
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