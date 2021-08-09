В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 8 августа, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 209, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 288 калужан.

Умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались 63-летний пациент из Калуги, 87-летний житель Боровского района, 40-летний житель Людиновского района, 69-летний человек из Малоярославецкого района и 76-летний пациент из Козельского района. Всего в списке жертв 506 калужан.

На лечении остаются 2415 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 627 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 191 (+1),

Боровский район – 140 (+1),

Малоярославецкий район – 112 (+2),

Кировский район – 99 (0),

Дзержинский район – 98 (+1),

Козельский район – 93 (+2),

Жуковский район – 90 (+1),

Людиновский район – 76 (+2),

Сухиничский район – 73 (+2),

Медынский район – 63 (+1),

Думиничский район – 60 (+1),

Тарусский район – 57 (+1),

Юхновский район – 56 (+1),

Бабынинский район – 55 (+1),

Ферзиковский район - 54 (0),

Хвастовичский район – 53 (+1),

Перемышльский район – 52 (+1),

Спас-Деменский район – 51 (+1),

Жиздринский район – 50 (+1),

Мещовский район – 49 (+1),

Мосальский район - 48 (+1),

Куйбышевский район – 45 (+1),

Барятинский район – 44 (+1),

Ульяновский район – 40 (+1),

Износковский район – 39 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 августа 2021 года.

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