В Калужской области пять человек скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 506, сообщили в воскресенье, 8 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 34 калужанина.
Выявлены 130 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 209.
Выздоровели от коронавируса 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 288 калужан.
На лечении остаются 2415 человек.
Привиты - 240 тысяч калужан.
По всей России на 8 августа выявлены 22 866 случаев коронавируса. За весь период - 6 447 750. Выписаны за сутки – 15 669, за весь период – 5 755 507. За последние сутки умерли 787 человек, за все время – 164 881.
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