В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 7 августа, подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 079, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 95 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 199 калужан.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались три человека из Калуги - 82, 73 и 54 лет, а также 63-летний пациент из Обнинска. Всего в списке жертв 501 калужанин.
На лечении остаются 2379 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 618 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 190 (+2),
- Боровский район – 139 (+1),
- Малоярославецкий район – 110 (+1),
- Кировский район – 99 (+1),
- Дзержинский район – 97 (+1),
- Козельский район – 91 (+1),
- Жуковский район – 89 (+2),
- Людиновский район – 74 (+2),
- Сухиничский район – 71 (+1),
- Медынский район – 62 (+2),
- Думиничский район – 59 (+1),
- Тарусский район – 56 (+1),
- Юхновский район – 55 (0),
- Бабынинский район – 54 (0),
- Ферзиковский район - 54 (+1),
- Хвастовичский район – 52 (+1),
- Перемышльский район – 51 (+1),
- Спас-Деменский район – 50 (+1),
- Жиздринский район – 49 (+1),
- Мещовский район – 48 (+1),
- Мосальский район - 47 (+1),
- Куйбышевский район – 44 (+1),
- Барятинский район – 43 (+1),
- Ульяновский район – 39 (+1),
- Износковский район – 38 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 августа 2021 года.
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