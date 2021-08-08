В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 7 августа, подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 079, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 95 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 199 калужан.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались три человека из Калуги - 82, 73 и 54 лет, а также 63-летний пациент из Обнинска. Всего в списке жертв 501 калужанин.

На лечении остаются 2379 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 618 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 190 (+2),

Боровский район – 139 (+1),

Малоярославецкий район – 110 (+1),

Кировский район – 99 (+1),

Дзержинский район – 97 (+1),

Козельский район – 91 (+1),

Жуковский район – 89 (+2),

Людиновский район – 74 (+2),

Сухиничский район – 71 (+1),

Медынский район – 62 (+2),

Думиничский район – 59 (+1),

Тарусский район – 56 (+1),

Юхновский район – 55 (0),

Бабынинский район – 54 (0),

Ферзиковский район - 54 (+1),

Хвастовичский район – 52 (+1),

Перемышльский район – 51 (+1),

Спас-Деменский район – 50 (+1),

Жиздринский район – 49 (+1),

Мещовский район – 48 (+1),

Мосальский район - 47 (+1),

Куйбышевский район – 44 (+1),

Барятинский район – 43 (+1),

Ульяновский район – 39 (+1),

Износковский район – 38 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 августа 2021 года.

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