В Калужской области количество умерших от коронавируса достигло 501

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 501, сообщили в субботу, 7 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 132 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 079.

Выздоровели от коронавируса 95 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 199 калужан.

На лечении остаются 2379 человек.

Привиты - 234 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 22 320 случаев коронавируса. За весь период - 6 424 884. Выписаны за сутки – 19 485, за весь период – 5 739 838. За последние сутки умерли 793 человека, за все время – 164 094.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.