В 24 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в пятницу, 6 августа, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 947, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 99 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 104 калужанина.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались два пациента из Калуги 41 и 55 лет, 60-летний житель Людиновского района, а также 73-летний человек из Малоярославецкого района. Всего в списке жертв 497 калужан.
На лечении остаются 2346 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в одном - осталось прежним
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 612 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 188 (+2),
- Боровский район – 138 (+1),
- Малоярославецкий район – 109 (+1),
- Кировский район – 98 (+1),
- Дзержинский район – 96 (+1),
- Козельский район – 90 (+1),
- Жуковский район – 87 (+1),
- Людиновский район – 72 (+1),
- Сухиничский район – 70 (-2),
- Медынский район – 60 (+1),
- Думиничский район – 58 (+1),
- Тарусский район – 55 (+1),
- Юхновский район – 55 (+1),
- Бабынинский район – 54 (+1),
- Ферзиковский район - 53 (+1),
- Хвастовичский район – 51 (0),
- Перемышльский район – 50 (+1),
- Спас-Деменский район – 49 (+1),
- Жиздринский район – 48 (+1),
- Мещовский район – 47 (+1),
- Мосальский район - 46 (+2),
- Куйбышевский район – 43 (+1),
- Барятинский район – 42 (+1),
- Ульяновский район – 38 (+1),
- Износковский район – 37 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 августа 2021 года.
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