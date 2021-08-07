В 24 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в пятницу, 6 августа, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 947, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 99 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 104 калужанина.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались два пациента из Калуги 41 и 55 лет, 60-летний житель Людиновского района, а также 73-летний человек из Малоярославецкого района. Всего в списке жертв 497 калужан.

На лечении остаются 2346 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в одном - осталось прежним

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 612 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 188 (+2),

Боровский район – 138 (+1),

Малоярославецкий район – 109 (+1),

Кировский район – 98 (+1),

Дзержинский район – 96 (+1),

Козельский район – 90 (+1),

Жуковский район – 87 (+1),

Людиновский район – 72 (+1),

Сухиничский район – 70 (-2),

Медынский район – 60 (+1),

Думиничский район – 58 (+1),

Тарусский район – 55 (+1),

Юхновский район – 55 (+1),

Бабынинский район – 54 (+1),

Ферзиковский район - 53 (+1),

Хвастовичский район – 51 (0),

Перемышльский район – 50 (+1),

Спас-Деменский район – 49 (+1),

Жиздринский район – 48 (+1),

Мещовский район – 47 (+1),

Мосальский район - 46 (+2),

Куйбышевский район – 43 (+1),

Барятинский район – 42 (+1),

Ульяновский район – 38 (+1),

Износковский район – 37 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 августа 2021 года.

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