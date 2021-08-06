Еще четыре калужанина скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 497, сообщили в пятницу, 6 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 133 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 947.

Выздоровели от коронавируса 99 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 104 калужанина.

На лечении остаются 2346 человек.

Привиты - 234 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 22 660 случаев коронавируса. За весь период - 6 402 564. Выписаны за сутки – 20 141, за весь период – 5 720 353. За последние сутки умерли 792 человека, за все время – 163 301.

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