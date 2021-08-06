В 20 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 5 августа, подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 814, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 94 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 005 калужан.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались два пациента из Калуги 62 и 63 лет, 68-летний житель Козельского района и 69-летний человек из Хвастовичского района. Всего в списке жертв 493 калужанина.
На лечении остаются 2316 человек.
В 20 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось, в двух - осталось прежним
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 605 (+12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 186 (+2),
- Боровский район – 137 (-1),
- Малоярославецкий район – 108 (-1),
- Кировский район – 97 (-1),
- Дзержинский район – 95 (-1),
- Козельский район – 89 (0),
- Жуковский район – 86 (+3),
- Сухиничский район – 72 (+1),
- Людиновский район – 71 (+1),
- Медынский район – 59 (+1),
- Думиничский район – 57 (+1),
- Тарусский район – 54 (0),
- Юхновский район – 54 (+1),
- Бабынинский район – 53 (+3),
- Ферзиковский район - 52 (+2),
- Хвастовичский район – 51 (+2),
- Перемышльский район – 49 (+1),
- Спас-Деменский район – 48 (+1),
- Жиздринский район – 47 (+2),
- Мещовский район – 46 (+2),
- Мосальский район - 44 (+1),
- Куйбышевский район – 42 (+1),
- Барятинский район – 41 (+1),
- Ульяновский район – 37 (+1),
- Износковский район – 36 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 августа 2021 года.
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