В 20 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 5 августа, подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 814, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 94 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 005 калужан.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались два пациента из Калуги 62 и 63 лет, 68-летний житель Козельского района и 69-летний человек из Хвастовичского района. Всего в списке жертв 493 калужанина.

На лечении остаются 2316 человек.

В 20 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось, в двух - осталось прежним

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 605 (+12 к предыдущему дню),

Обнинск – 186 (+2),

Боровский район – 137 (-1),

Малоярославецкий район – 108 (-1),

Кировский район – 97 (-1),

Дзержинский район – 95 (-1),

Козельский район – 89 (0),

Жуковский район – 86 (+3),

Сухиничский район – 72 (+1),

Людиновский район – 71 (+1),

Медынский район – 59 (+1),

Думиничский район – 57 (+1),

Тарусский район – 54 (0),

Юхновский район – 54 (+1),

Бабынинский район – 53 (+3),

Ферзиковский район - 52 (+2),

Хвастовичский район – 51 (+2),

Перемышльский район – 49 (+1),

Спас-Деменский район – 48 (+1),

Жиздринский район – 47 (+2),

Мещовский район – 46 (+2),

Мосальский район - 44 (+1),

Куйбышевский район – 42 (+1),

Барятинский район – 41 (+1),

Ульяновский район – 37 (+1),

Износковский район – 36 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 августа 2021 года.

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