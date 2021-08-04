В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 3 августа, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 553, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 110 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 805 калужан.
Умерли еще три жителя Калужской области. Скончались два жителя Калуги 69 и 65 лет, а также 70-летний пациент из Боровского района. Всего в списке жертв 484 калужанина.
На лечении остаются 2264 человека.
В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 590 (-1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 182 (-1),
- Боровский район – 139 (-2),
- Малоярославецкий район – 108 (-1),
- Кировский район – 97 (+1),
- Дзержинский район – 95 (+1),
- Козельский район – 88 (+1),
- Жуковский район – 82 (+2),
- Сухиничский район – 73 (+1),
- Людиновский район – 72 (+1),
- Медынский район – 59 (+1),
- Думиничский район – 55 (+1),
- Тарусский район – 53 (+1),
- Юхновский район – 52 (+1),
- Бабынинский район – 51 (+1),
- Ферзиковский район - 49 (+1),
- Хвастовичский район – 48 (+1),
- Перемышльский район – 47 (+1),
- Спас-Деменский район – 46 (+1),
- Жиздринский район – 44 (+1),
- Мещовский район – 43 (+1),
- Мосальский район - 42 (+1),
- Куйбышевский район – 40 (+1),
- Барятинский район – 39 (+1),
- Ульяновский район – 36 (+1),
- Износковский район – 34 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 августа 2021 года.
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