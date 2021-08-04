В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 3 августа, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 553, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 110 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 805 калужан.

Умерли еще три жителя Калужской области. Скончались два жителя Калуги 69 и 65 лет, а также 70-летний пациент из Боровского района. Всего в списке жертв 484 калужанина.

На лечении остаются 2264 человека.

В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 590 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 182 (-1),

Боровский район – 139 (-2),

Малоярославецкий район – 108 (-1),

Кировский район – 97 (+1),

Дзержинский район – 95 (+1),

Козельский район – 88 (+1),

Жуковский район – 82 (+2),

Сухиничский район – 73 (+1),

Людиновский район – 72 (+1),

Медынский район – 59 (+1),

Думиничский район – 55 (+1),

Тарусский район – 53 (+1),

Юхновский район – 52 (+1),

Бабынинский район – 51 (+1),

Ферзиковский район - 49 (+1),

Хвастовичский район – 48 (+1),

Перемышльский район – 47 (+1),

Спас-Деменский район – 46 (+1),

Жиздринский район – 44 (+1),

Мещовский район – 43 (+1),

Мосальский район - 42 (+1),

Куйбышевский район – 40 (+1),

Барятинский район – 39 (+1),

Ульяновский район – 36 (+1),

Износковский район – 34 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 августа 2021 года.

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