В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 484, сообщили во вторник, 3 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 131 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 553.

Выздоровели от коронавируса 110 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 805 калужан.

На лечении остаются 2264 человека.

Привиты - 234 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 22 010 случаев коронавируса. За весь период - 6 334 195. Выписаны за сутки – 18 963, за весь период – 5 659 746. За последние сутки умерли 788 человек, за все время – 160 925.

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