Главные новости в Калужской области 3 августа: афиша 650-летия и ремонт дорог

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 3 августа.

Праздник на полтора месяца

Городская управа сегодня опубликовала афиша главных праздничных мероприятий на 650-летие Калуги. Юбилейные мероприятия начались уже 3 августа. И продлятся до 19 сентября. Все подробности здесь.

Предупредили заранее

Опубликован список восьми улиц Калуги, которые будут ремонтировать в 2022 году. На некоторых из них коммуникации начнут менять уже этой осенью. Жителям стоит приготовиться к возможным пробкам.

Благоустройством по пустырям

На Северном наконец-то открыли сквер, который строили еще с прошлого года. Раньше здесь был пустырь. А в парке на месте рынка готовится к открытию фонтан за 82 миллиона рублей.

Ковид не отступает

В Калужской области растет количество пациентов с коронавирусом. Сегодня таких уже 2264 человека. Начали умирать люди, которым нет еще и 40 лет.

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