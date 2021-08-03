В Калуге на Северном новый сквер открылся на месте пустыря

В микрорайоне Северный на окраине Калуги 2 августа торжественно открылся новый сквер. Его начали строить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» еще в прошлом году.

Ранее на этом месте был пустырь.

- Здесь была установлена детская площадка, посажены деревья и кустарники, смонтировано освещение, обустроены пешеходные дорожки, сделан деревянный настил для сцены, установлены спортивный инвентарь и пергол, - сообщает 3 августа городская управа.