В Калуге восемь улиц отремонтируют в 2022 году

В Калуге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы восемь улиц. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в городской управе.

В список на ремонт попали:

улица Огарева,

улица Чижевского,

улица Новорежская,

2-й Тульский переулок,

улица Космонавта Комарова на участке от Плеханова до Пушкина,

улица Энергетиков,

участок улицы Баррикад от улицы Константиновых до улицы Ленина,

улица 8 Марта.

- Смета находится на проверке в управлении финансов, - прокомментировала ситуацию директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Как только мы получим положительное заключение о правомерности примененных расценок и коэффициентах, мы будем размещаться на торги. В конце августа у нас уже будет определен подрядчик на объекты, которые мы будем ремонтировать в 2022 году.

Замену коммуникаций на улицах Огарева и Чижевского «Калугаоблводоканал» планирует начать уже в нынешнем сентябре, сразу после того, как Калуга отпразднует День города.

Также Татьяна Арен сообщила, что ремонт всех дорог, попавших в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, уже завершен. Разметку на них планируется доделать в ближайшие дни.