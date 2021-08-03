В Калуге восемь улиц отремонтируют в 2022 году
В Калуге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы восемь улиц. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в городской управе.
В список на ремонт попали:
- улица Огарева,
- улица Чижевского,
- улица Новорежская,
- 2-й Тульский переулок,
- улица Космонавта Комарова на участке от Плеханова до Пушкина,
- улица Энергетиков,
- участок улицы Баррикад от улицы Константиновых до улицы Ленина,
- улица 8 Марта.
- Смета находится на проверке в управлении финансов, - прокомментировала ситуацию директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Как только мы получим положительное заключение о правомерности примененных расценок и коэффициентах, мы будем размещаться на торги. В конце августа у нас уже будет определен подрядчик на объекты, которые мы будем ремонтировать в 2022 году.
Замену коммуникаций на улицах Огарева и Чижевского «Калугаоблводоканал» планирует начать уже в нынешнем сентябре, сразу после того, как Калуга отпразднует День города.
Также Татьяна Арен сообщила, что ремонт всех дорог, попавших в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, уже завершен. Разметку на них планируется доделать в ближайшие дни.
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