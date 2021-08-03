В Калуге готовится открытие нового мультимедийного фонтана

В парке на месте рынка в Калуге, который скоро получит свое официальное название, продолжается строительство мультимедийного фонтана. В понедельник, 2 августа, на месте побывал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Радует, что работа идет по графику, - рассказал Денисов. - Сейчас монтируют подземный фундамент. А окончательно открыться фонтан должен на День города. Проверил и состояние территории: после завершения работ парк снова должен стать уютным и комфортным для калужан. Подрядчик пообещал своевременно вернуть тротуарную плитку и восстановить дорожки.

Открытие фонтана запланировано на 28 августа. Городские власти обещают приезд некой звезды.

Напомним, этот фонтан строится за деньги крупного банка. На него выделили порядка 80 миллионов рублей.