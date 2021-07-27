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В Калуге парк на месте рынка получит новое название

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2021 15:33 4 967
В Калуге парк на месте рынка получит новое название

В ближайшее время парк на месте центрального рынка в Калуге получит название парка Театра юного зрителя. Проект такого решения на своем сайте опубликовала городская дума.

Утвердить новое название на заседании гордумы должны депутаты.

Ранее парк, разбитый на месте торговых рядов, не имел официального названия. В различных документах он фигурировал как скверопарк, парк на улице Марата, Новый парк, а также парк Юного зрителя.

Напомним, на месте купольного рынка, снесенного нынешним летом, ведется строительство Театра юного зрителя.

Место, где был купол, по состоянию на 20 июля 2021 года.

А в самом парке ко Дню города должен открыться мультимедийный фонтан.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2021 15:33 4 967
Тэги: благоустройство
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