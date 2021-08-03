Опубликована афиша празднования 650-летия Калуги

Во вторник, 3 августа, городская управа Калуги опубликовала афишу основных мероприятий в рамках празднования 650-летия Калуги.

Гулять калужане начнут уже сегодня. В Гостиных рядах вечером откроется Первый Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации». Он продлится до 7 августа.

Далее различные мероприятия пройдут 10, 14, 15, 21, 22 и 28 августа. А с 3 по 19 сентября в Гостином дворе будет работать «Калужская ярмарка».

Полная афиша праздничных мероприятий на 650-летие Калуги в августе-сентябре 2021 года:

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