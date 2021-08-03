В 20 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 2 августа, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 422, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 108 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 695 калужан.

За сутки умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались 73-летиний житель Калуги, 47-летний человек из Кировского района, 38-летний пациент из Медынского района и 66-летний житель Тарусского района. Всего в списке жертв 481 калужанин.

На лечении остаются 2246 человек.

В 20 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 591 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 183 (+2),

Боровский район – 141 (+2),

Малоярославецкий район – 109 (+1),

Кировский район – 96 (-1),

Дзержинский район – 94 (-1),

Козельский район – 87 (+2),

Жуковский район – 80 (+2),

Сухиничский район – 72 (+1),

Людиновский район – 71 (+1),

Медынский район – 58 (+1),

Думиничский район – 54 (+1),

Тарусский район – 52 (+1),

Юхновский район – 51 (+1),

Бабынинский район – 50 (+1),

Ферзиковский район - 48 (+1),

Хвастовичский район – 47 (+1),

Перемышльский район – 46 (+1),

Спас-Деменский район – 45 (+1),

Жиздринский район – 43 (0),

Мещовский район – 42 (+1),

Мосальский район - 41 (+1),

Куйбышевский район – 39 (0),

Барятинский район – 38 (0),

Ульяновский район – 35 (-1),

Износковский район – 33 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 августа 2021 года.

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