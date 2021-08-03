В 20 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 2 августа, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 41 422, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 108 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 695 калужан.
За сутки умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались 73-летиний житель Калуги, 47-летний человек из Кировского района, 38-летний пациент из Медынского района и 66-летний житель Тарусского района. Всего в списке жертв 481 калужанин.
На лечении остаются 2246 человек.
В 20 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 591 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 183 (+2),
- Боровский район – 141 (+2),
- Малоярославецкий район – 109 (+1),
- Кировский район – 96 (-1),
- Дзержинский район – 94 (-1),
- Козельский район – 87 (+2),
- Жуковский район – 80 (+2),
- Сухиничский район – 72 (+1),
- Людиновский район – 71 (+1),
- Медынский район – 58 (+1),
- Думиничский район – 54 (+1),
- Тарусский район – 52 (+1),
- Юхновский район – 51 (+1),
- Бабынинский район – 50 (+1),
- Ферзиковский район - 48 (+1),
- Хвастовичский район – 47 (+1),
- Перемышльский район – 46 (+1),
- Спас-Деменский район – 45 (+1),
- Жиздринский район – 43 (0),
- Мещовский район – 42 (+1),
- Мосальский район - 41 (+1),
- Куйбышевский район – 39 (0),
- Барятинский район – 38 (0),
- Ульяновский район – 35 (-1),
- Износковский район – 33 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 августа 2021 года.
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