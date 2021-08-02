В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 481, сообщили в понедельник, 2 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 135 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 422.

Выздоровели от коронавируса 108 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 695 калужан.

На лечении остаются 2246 человек.

Привиты - 233 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 23 508 случаев коронавируса. За весь период - 6 312 185. Выписаны за сутки – 14 893, за весь период – 5 640 783. За последние сутки умерли 785 человек, за все время – 160 137.

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