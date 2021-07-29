В 22 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 28 июля, подтвердили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 40 729, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 107 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 165 калужан.

За сутки умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались три пациента из Калуги 85, 65 и 57 лет, а также житель Жуковского района 60 лет. Всего в списке жертв 460 калужан.

На лечении остаются 2104 человека.

В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 569 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 177 (+2),

Боровский район – 135 (+1),

Малоярославецкий район – 107 (+2),

Кировский район – 94 (+1),

Дзержинский район – 93 (+1),

Козельский район – 78 (+1),

Жуковский район – 72 (+2),

Сухиничский район – 67 (+1),

Людиновский район – 65 (+1),

Медынский район – 51 (+1),

Думиничский район – 49 (+1),

Тарусский район – 47 (0),

Юхновский район – 46 (+1),

Бабынинский район – 44 (+1),

Ферзиковский район - 43 (+1),

Хвастовичский район – 42 (+1),

Перемышльский район – 41 (+1),

Спас-Деменский район – 40 (0),

Жиздринский район – 39 (0),

Мещовский район – 39 (+1),

Мосальский район - 37 (0),

Куйбышевский район – 35 (+1),

Барятинский район – 34 (+1),

Ульяновский район – 32 (+2),

Износковский район – 28 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 июля 2021 года.

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