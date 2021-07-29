В 22 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 28 июля, подтвердили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 40 729, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 107 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 165 калужан.
За сутки умерли еще четыре жителя Калужской области. Скончались три пациента из Калуги 85, 65 и 57 лет, а также житель Жуковского района 60 лет. Всего в списке жертв 460 калужан.
На лечении остаются 2104 человека.
В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 569 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 177 (+2),
- Боровский район – 135 (+1),
- Малоярославецкий район – 107 (+2),
- Кировский район – 94 (+1),
- Дзержинский район – 93 (+1),
- Козельский район – 78 (+1),
- Жуковский район – 72 (+2),
- Сухиничский район – 67 (+1),
- Людиновский район – 65 (+1),
- Медынский район – 51 (+1),
- Думиничский район – 49 (+1),
- Тарусский район – 47 (0),
- Юхновский район – 46 (+1),
- Бабынинский район – 44 (+1),
- Ферзиковский район - 43 (+1),
- Хвастовичский район – 42 (+1),
- Перемышльский район – 41 (+1),
- Спас-Деменский район – 40 (0),
- Жиздринский район – 39 (0),
- Мещовский район – 39 (+1),
- Мосальский район - 37 (0),
- Куйбышевский район – 35 (+1),
- Барятинский район – 34 (+1),
- Ульяновский район – 32 (+2),
- Износковский район – 28 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 июля 2021 года.
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