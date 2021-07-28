В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 460, сообщили в среду, 28 июля, в федеральном оперативном штабе.

С начала июля в нашей области уже 86 человек скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 139 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 40 729.

Выздоровели от коронавируса 107 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 165 калужан.

На лечении остаются 2104 человека.

Привиты - 224 тысячи человек.

По всей России за сутки выявлены 22 420 случаев коронавируса. За весь период - 6 195 232. Выписаны за сутки – 20 579, за весь период – 5 547 529. За последние сутки умерли 798 человек, за все время – 156 178.

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