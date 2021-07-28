В Калужской области пункты вакцинации от коронавируса нанесли на карты

Жители Калужской области теперь могут найти пункты вакцинации от коронавируса на картах Google или «Яндекса». В среду, 28 июля, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Узнать точный адрес пункта вакцинации, часы работы и телефон – просто, - пояснили в Минздраве. - Для этого необходимо ввести в поисковой строке «вакцинация рядом» или «прививка».

- Данные по всей стране собраны специалистами управления регионами, - пояснил один из специалистов. - Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется.

Напомним, на данный момент прививку от ковида в Калужской области сделали более 224 тысяч человек. Это почти половина от плана.