В Калужской области 224 309 человек привились от коронавируса

Калужская область по данным на 27 июля занимает 48 место в России по выполнению плана вакцинации от коронавируса. Всего привито 224 309 человек, сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

- Из них закончили вакцинацию 159 335 жителей, что составляет 32,7% от необходимого количества привитых для формирования коллективного иммунитета в области, - отметил Пахоменко.

Министр рассказал, что 27 июля во все прививочные пункты поступили еще два вида вакцины:

- Теперь сделать прививку от коронавирусной инфекции можно любым из трех препаратов: «Спутник V», «ЭпиВак» или «Спутник Лайт», пока все они есть в наличии. Стоит отметить, что поставки в Калужскую область регулярные, без перебоев, в отличие от других регионов. «Спутник Лайт» эффективен при повторной вакцинации, которую ВОЗ рекомендует проводить через полгода после первой. Также данный препарат эффективен для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

С начала вакцинации в медицинские организации Калужской области поступило 260 024 комплекта вакцины:

245 128 комплектов «Спутник V»,

9 560 – «ЭпиВакКорона»,

1 560 – «КовиВак»,

3 776 – «Спутник Лайт».