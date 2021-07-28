В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 27 июля, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 590, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 38 058 калужан.

За сутки умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались два жителя Калуги 79 и 70 лет, житель Малоярославецкого района 69 лет, 89-летний пациент из Дзержинского района, а также 74-летний больной из Кировского района. Всего в списке жертв 456 калужан.

На лечении остаются 2076 человек.

В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 566 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 175 (-2),

Боровский район – 134 (+1),

Малоярославецкий район – 105 (+3),

Кировский район – 93 (+1),

Дзержинский район – 92 (+1),

Козельский район – 77 (+1),

Жуковский район – 70 (+1),

Сухиничский район – 66 (-2),

Людиновский район – 64 (+1),

Медынский район – 50 (+1),

Думиничский район – 48 (+1),

Тарусский район – 47 (+1),

Юхновский район – 45 (+2),

Бабынинский район – 43 (+1),

Ферзиковский район - 42 (+1),

Хвастовичский район – 41 (0),

Перемышльский район – 40 (0),

Спас-Деменский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 39 (+1),

Мещовский район – 38 (+1),

Мосальский район - 37 (+1),

Куйбышевский район – 34 (+1),

Барятинский район – 33 (+1),

Ульяновский район – 30 (+2),

Износковский район – 27 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 июля 2021 года.

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