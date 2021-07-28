В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 27 июля, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 590, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 38 058 калужан.
За сутки умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались два жителя Калуги 79 и 70 лет, житель Малоярославецкого района 69 лет, 89-летний пациент из Дзержинского района, а также 74-летний больной из Кировского района. Всего в списке жертв 456 калужан.
На лечении остаются 2076 человек.
В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 566 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 175 (-2),
- Боровский район – 134 (+1),
- Малоярославецкий район – 105 (+3),
- Кировский район – 93 (+1),
- Дзержинский район – 92 (+1),
- Козельский район – 77 (+1),
- Жуковский район – 70 (+1),
- Сухиничский район – 66 (-2),
- Людиновский район – 64 (+1),
- Медынский район – 50 (+1),
- Думиничский район – 48 (+1),
- Тарусский район – 47 (+1),
- Юхновский район – 45 (+2),
- Бабынинский район – 43 (+1),
- Ферзиковский район - 42 (+1),
- Хвастовичский район – 41 (0),
- Перемышльский район – 40 (0),
- Спас-Деменский район – 40 (+1),
- Жиздринский район – 39 (+1),
- Мещовский район – 38 (+1),
- Мосальский район - 37 (+1),
- Куйбышевский район – 34 (+1),
- Барятинский район – 33 (+1),
- Ульяновский район – 30 (+2),
- Износковский район – 27 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 июля 2021 года.
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