В Калужской области сразу пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 456, сообщили во вторник, 27 июля, в федеральном оперативном штабе.

С начала июля в нашей области уже 82 человека скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 135 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 40 590.

Выздоровел от коронавируса 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 38 058 калужан.

На лечении остаются 2076 человек.

Привиты - 213 тысяч человек.

По всей России за сутки выявлены 23 032 случая коронавируса. За весь период - 6 172 812. Выписаны за сутки – 20 116, за весь период – 5 526 950. За последние сутки умерли 779 человек, за все время – 155 380.

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