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В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2021 09:40 0 1019
В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 26 июля, подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 455, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 957 калужан.

За сутки умерли еще три жителя Калужской области. Скончались 76-летний житель Калуги, а также два жителя Обнинска 69 и 56 лет. Всего в списке жертв 451 калужанин.

На лечении остаются 2047 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 558 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 177 (+4),
  • Боровский район – 133 (+3),
  • Малоярославецкий район – 102 (+3),
  • Кировский район – 92 (+1),
  • Дзержинский район – 91 (+1),
  • Козельский район – 76 (+2),
  • Жуковский район – 69 (+2),
  • Сухиничский район – 68 (-1),
  • Людиновский район – 63 (+2),
  • Медынский район – 49 (+1),
  • Думиничский район – 47 (+1),
  • Тарусский район – 46 (+2),
  • Юхновский район – 43 (+1),
  • Бабынинский район – 42 (+1),
  • Ферзиковский район - 41 (+1),
  • Хвастовичский район – 41 (+1),
  • Перемышльский район – 40 (+1),
  • Спас-Деменский район – 39 (+1),
  • Жиздринский район – 38 (+1),
  • Мещовский район – 37 (+1),
  • Мосальский район - 36 (+1),
  • Куйбышевский район – 33 (+1),
  • Барятинский район – 32 (+1),
  • Ульяновский район – 28 (+1),
  • Износковский район – 26 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 июля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 июля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2021 09:40 0 1019
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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