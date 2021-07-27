В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 26 июля, подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 455, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 957 калужан.
За сутки умерли еще три жителя Калужской области. Скончались 76-летний житель Калуги, а также два жителя Обнинска 69 и 56 лет. Всего в списке жертв 451 калужанин.
На лечении остаются 2047 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 558 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 177 (+4),
- Боровский район – 133 (+3),
- Малоярославецкий район – 102 (+3),
- Кировский район – 92 (+1),
- Дзержинский район – 91 (+1),
- Козельский район – 76 (+2),
- Жуковский район – 69 (+2),
- Сухиничский район – 68 (-1),
- Людиновский район – 63 (+2),
- Медынский район – 49 (+1),
- Думиничский район – 47 (+1),
- Тарусский район – 46 (+2),
- Юхновский район – 43 (+1),
- Бабынинский район – 42 (+1),
- Ферзиковский район - 41 (+1),
- Хвастовичский район – 41 (+1),
- Перемышльский район – 40 (+1),
- Спас-Деменский район – 39 (+1),
- Жиздринский район – 38 (+1),
- Мещовский район – 37 (+1),
- Мосальский район - 36 (+1),
- Куйбышевский район – 33 (+1),
- Барятинский район – 32 (+1),
- Ульяновский район – 28 (+1),
- Износковский район – 26 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 июля 2021 года.
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