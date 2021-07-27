В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 26 июля, подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 455, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 957 калужан.

За сутки умерли еще три жителя Калужской области. Скончались 76-летний житель Калуги, а также два жителя Обнинска 69 и 56 лет. Всего в списке жертв 451 калужанин.

На лечении остаются 2047 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 558 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 177 (+4),

Боровский район – 133 (+3),

Малоярославецкий район – 102 (+3),

Кировский район – 92 (+1),

Дзержинский район – 91 (+1),

Козельский район – 76 (+2),

Жуковский район – 69 (+2),

Сухиничский район – 68 (-1),

Людиновский район – 63 (+2),

Медынский район – 49 (+1),

Думиничский район – 47 (+1),

Тарусский район – 46 (+2),

Юхновский район – 43 (+1),

Бабынинский район – 42 (+1),

Ферзиковский район - 41 (+1),

Хвастовичский район – 41 (+1),

Перемышльский район – 40 (+1),

Спас-Деменский район – 39 (+1),

Жиздринский район – 38 (+1),

Мещовский район – 37 (+1),

Мосальский район - 36 (+1),

Куйбышевский район – 33 (+1),

Барятинский район – 32 (+1),

Ульяновский район – 28 (+1),

Износковский район – 26 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 июля 2021 года.

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